Dall’Argentina a Falzè | il viaggio della nipote per ritrovare le radici

Il 17 aprile a Falzè di Piave si terrà un incontro tra Laura Bertoncelli e il gruppo Penne Nere. Bertoncelli, nipote di un emigrato argentino, arriverà per riscoprire le proprie radici familiari e il legame con la comunità veneta in Argentina. La visita segue un percorso di ricostruzione delle origini familiari, portando alla luce la storia di Antonio Papa, un emigrato che ha lasciato il Veneto per l’America del Sud.

? Cosa sapere Laura Bertoncelli incontra il gruppo Penne Nere a Falzè di Piave venerdì 17 aprile.. La discendente dell'emigrato Antonio Papa ricostruisce il legame con la comunità veneta argentina.. Venerdì 17 aprile, a Falzè di Piave, la nipote dell’alpino Antonio Papa, Laura Bertoncelli, ha incontrato il gruppo delle Penne Nere per un momento di profonda commozione che ha ripercorso un legame iniziato in Argentina circa un secolo fa. Tutto è partito da una ricerca privata che ha portato Laura a scoprire l’esistenza del gruppo alpino locale. Dopo aver stabilito un contatto con gli alpini e con la famiglia Papa, è stato organizzato un incontro speciale nella baita alpina della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’Argentina a Falzè: il viaggio della nipote per ritrovare le radici Notizie correlate Leggi anche: Il cibo come ponte tra culture, dall'Argentina alla Romagna: un viaggio tra gusto e tradizioni Leggi anche: Stermini, marce della morte e deportazioni: viaggio tra le radici di una persecuzione Panoramica sull’argomento Si parla di: FALZÈ DI PIAVE: le Penne Nere hanno accolto Laura Bertoncelli, nipote di Antonio Papa, alpino emigrato in Argentina; Dall'Argentina per cercare le proprie radici: la nipote dell'alpino emigrato incontra le Penne nere.