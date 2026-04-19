Vincenzo Ursini | il viaggio tra memoria e radici nel nuovo romanzo

Vincenzo Ursini, giornalista e poeta, ha pubblicato il suo nuovo romanzo intitolato La Ritornanza sulla piattaforma Amazon. L’opera si concentra sui legami tra l’identità personale e le radici del territorio, portando il lettore in un viaggio tra memoria e origini. Il libro si inserisce nel filone della narrativa che affronta il rapporto tra individuo e territorio, con un’attenzione particolare alle connessioni profonde che uniscono le persone alle proprie origini.

Il giornalista e poeta Vincenzo Ursini ha affidato alla piattaforma Amazon il proprio nuovo romanzo intitolato La Ritornanza, un’opera che esplora i legami indissolubili tra l’identità individuale e le radici territoriali. Ambientata a Petrizzi, in provincia di Catanzaro, la narrazione segue il percorso di un docente universitario che, dopo aver vissuto diversi anni nel Nord Italia, sceglie di rientrare nel proprio paese d’origine per cercare una riconciliazione interiore. La storia si sviluppa attraverso il recupero consapevole dei volti e dei luoghi dell’infanzia, elementi che hanno formato l’anima del protagonista. Secondo quanto rilevato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vincenzo Ursini: il viaggio tra memoria e radici nel nuovo romanzo Notizie correlate “Vertigine”, il nuovo romanzo di Nicola Ruganti tra memoria e militanzaUn romanzo politico e civile: in Vertigine Nicola Ruganti racconta identità, memoria e disincanto di un Paese sospeso tra caduta e riscatto... Leggi anche: “SEMEDAMORE”, il romanzo di Maurizio Rivera: memoria, radici e un amore che attraversa tre generazioni