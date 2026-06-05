Luigi Galateria trovato morto sotto la terrazza del Pincio i genitori | Il suo cellulare localizzato a Tarquinia

Un uomo è stato trovato morto sotto la terrazza del Pincio. La famiglia aveva cercato il 40enne per una settimana, diffondendo appelli tramite associazioni di ricerca di persone scomparse. Il suo cellulare è stato localizzato a Tarquinia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla causa o eventuali sospetti. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa di eventuali accertamenti.

La famiglia lo ha cercato per una settimana, affidandosi agli appelli di varie associazioni che si occupano di ricerca delle persone scomparse. Poi la tragica scoperta: quel figlio fragile uscito la mattina del 26 maggio per una passeggiata era in realtà morto poche ore dopo. Il cadavere trovato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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