Diego Tedeschi scomparso da giorni nessuna notizia del 25enne | il cellulare localizzato a Bologna

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni è scomparso da Zola Predosa dopo essersi allontanato volontariamente da casa giovedì 23 aprile. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione e hanno localizzato il suo cellulare a Bologna. Da allora, non ci sono notizie sul suo eventuale stato o sulla sua posizione attuale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto in merito alle motivazioni della scomparsa.

Scomparso a Zola Predosa il 25enne Diego Tedeschi. Si è allontanato da casa volontariamente giovedì 23 aprile e non è più rientrato. I genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri, ricerche in corso a Bologna (l'ultimo luogo in cui il cellulare di Diego è stato localizzato), ed estese al fiume Reno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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