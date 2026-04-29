Diego Tedeschi scomparso da giorni nessuna notizia del 25enne | il cellulare localizzato a Bologna

Un giovane di 25 anni è scomparso da Zola Predosa dopo essersi allontanato volontariamente da casa giovedì 23 aprile. Le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione e hanno localizzato il suo cellulare a Bologna. Da allora, non ci sono notizie sul suo eventuale stato o sulla sua posizione attuale. Nessun altro dettaglio è stato reso noto in merito alle motivazioni della scomparsa.

Scomparso a Zola Predosa il 25enne Diego Tedeschi. Si è allontanato da casa volontariamente giovedì 23 aprile e non è più rientrato. I genitori hanno sporto denuncia ai Carabinieri, ricerche in corso a Bologna (l'ultimo luogo in cui il cellulare di Diego è stato localizzato), ed estese al fiume Reno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Diego Tedeschi scomparso da giorni: ricerche in corso tra Zola Predosa e la BarcaSono ancora in corso le ricerche di Diego Tedeschi, 25 anni, residente a Zola Predosa, di cui non si hanno più notizie da diversi giorni. Ancora nessuna notizia di Marco Marazzo, scomparso da sette giorniL’uomo, 47 anni, avrebbe dovuto incontrare i suoi genitori per pranzo ma non si è mai presentato all’appuntamento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scomparso 25enne: le ricerche in zona Barca; Si cerca Diego Tedeschi, scomparso da giorni; Diego, 25 anni, scomparso da giorni a Bologna: l’ultima volta è stato visto in zona Barca; Diego, 25 anni, scomparso dal 23 aprile a Bologna. ll padre: Aiutateci a trovarlo. Diego Tedeschi scomparso da giorni, nessuna notizia del 25enne: il cellulare localizzato a BolognaScomparso a Zola Predosa il 25enne Diego Tedeschi. Si è allontanato da casa volontariamente giovedì 23 aprile e non è più rientrato ... fanpage.it Diego Tedeschi scomparso a Bologna: proseguono senza sosta le ricerche del 25enneDiego Tedeschi di Zola Predosa, a Bologna, si è allontanato da casa giovedì 23 aprile: ultime tracce del suo telefono in zona Barca, dove si concentrano le ricerche. notizie.it Dopo quattro giorni di ricerche, cresce l'apprensione per la scomparsa di Diego Tedeschi, un 25enne di Zola Predosa di cui non si hanno notizie da giovedì 23 aprile. Il ragazzo si è allontanato da casa nel pomeriggio e da allora non è più rientrato né si fatto s - facebook.com facebook Diego Tedeschi scomparso da giorni: ricerche in corso tra Zola Predosa e la Barca x.com