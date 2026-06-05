Luciano Lama trent’anni dopo | Amelia ricorda il sindacalista il sindaco e il politico

Da ternitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A trenta anni dalla morte di Luciano Lama, sindacalista, parlamentare e sindaco di Amelia, il Partito Democratico locale ha organizzato una giornata di commemorazione aperta alla popolazione. L’evento si terrà sabato 6 giugno e intende ricordare la figura di Lama, che ebbe un ruolo importante nella comunità. La giornata prevede incontri e momenti dedicati alla memoria del leader, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e mantenere vivo il suo ricordo.

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A trent’anni dalla scomparsa di Luciano Lama, sindacalista, parlamentare, sindaco e uomo profondamente legato alla comunità amerina, il Partito democratico di Amelia ha voluto organizzare una giornata di memoria aperta alla cittadinanza per sabato 6 giugno. L’appuntamento è alle 10.30 alla sala. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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