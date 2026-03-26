Il Valdarno ricorda il talento e la sensibilità del jazzista Luca Flores a trent’anni dalla sua tragica scomparsa

Il Valdarno celebra i trent’anni dalla morte del jazzista Luca Flores con un evento di tre giorni che comprende musica, danza e proiezioni cinematografiche. La manifestazione ricorda la figura del musicista e si svolge in diverse location della zona. L'iniziativa coinvolge artisti e spettatori, portando avanti la commemorazione del talento e della sensibilità di Flores.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Il Valdarno ricorda il talento e la sensibilità del jazzista Luca Flores a trent’anni dalla sua prematura e tragica scomparsa con una tre giorni di musica, danza, cinema e memoria. Un programma ricco e articolato che, nel fine settimana del 27, 28 e 29, coinvolgerà Montevarchi e Loro Ciuffenna, riunendo artisti e protagonisti della cultura italiana che hanno conosciuto e apprezzato il musicista. Si parte venerdì 27 alla Casa del Popolo di Montevarchi con “Luca Flores, 30 anni dopo”, una serata condotta da Enzo Brogi che ripercorrerà la figura del pianista palermitano, profondamente legato al Valdarno. Attraverso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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