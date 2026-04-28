San Giuseppe trent’anni dopo il titolo regionale | il ricordo che tiene unito il gruppo
Trent’anni dopo la vittoria del titolo regionale Allievi 199596, il gruppo del San Giuseppe si è riunito per una serata speciale. L’evento ha visto la partecipazione di molti ex calciatori e tifosi, riaccendendo i ricordi di un’impresa sportiva che ha segnato la storia del club. Durante l’incontro, sono stati condivisi momenti e aneddoti legati a quella stagione, evidenziando il valore del legame tra i protagonisti.
A trent’anni dalla conquista del titolo regionale Allievi 199596, il San Giuseppe si è ritrovato per una serata intensa e partecipata, capace di riportare alla memoria non solo una grande impresa sportiva, ma soprattutto un legame umano rimasto intatto nel tempo. Un gruppo che, nato sul campo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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