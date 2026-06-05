Lucca il bilancio del comandante dei carabinieri Michele Lastella
Il comandante dei carabinieri nella provincia di Lucca ha presentato un bilancio delle operazioni svolte nell’ultimo periodo. Sono stati effettuati numerosi controlli, sequestrate sostanze stupefacenti e arrestate persone coinvolte in reati. Sono stati inoltre svolti servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati di singoli interventi.
ll comandante provinciale dei carabinieri Michele Lastella traccia un bilancio dell’attività svolta sul territorio lucchese nell’ultimo anno durante la cerimonia per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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