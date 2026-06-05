lucca il bilancio del comandante dei carabinieri michele lastella

Notizia in breve

Il comandante dei carabinieri nella provincia di Lucca ha presentato un bilancio delle operazioni svolte nell’ultimo periodo. Sono stati effettuati numerosi controlli, sequestrate sostanze stupefacenti e arrestate persone coinvolte in reati. Sono stati inoltre svolti servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati di singoli interventi.