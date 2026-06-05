Lucca il bilancio del comandante dei carabinieri Michele Lastella

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il comandante dei carabinieri nella provincia di Lucca ha presentato un bilancio delle operazioni svolte nell’ultimo periodo. Sono stati effettuati numerosi controlli, sequestrate sostanze stupefacenti e arrestate persone coinvolte in reati. Sono stati inoltre svolti servizi di prevenzione e sicurezza sul territorio. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui risultati di singoli interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ll comandante provinciale dei carabinieri Michele Lastella traccia un bilancio dell’attività svolta sul territorio lucchese nell’ultimo anno durante la cerimonia per il 212 anniversario della fondazione dell'Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca il bilancio del comandante dei carabinieri michele lastella
© Lanazione.it - Lucca, il bilancio del comandante dei carabinieri Michele Lastella
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Castelfranci, il Maresciallo Desiderio Comandante dei Carabinieri

Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri: il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativoLunedì 20 aprile 2026, è avvenuto il cambio al comando del reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web