Cambio della guardia al comando provinciale di Torino dei carabinieri | il tenente colonnello Diego Berlingieri nuovo comandante del reparto operativo

Lunedì 20 aprile 2026, è avvenuto il cambio al comando del reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri. Il tenente colonnello Diego Berlingieri ha assunto ufficialmente il ruolo, succedendo al tenente colonnello Francesco Donvito, che ricopre ora l’incarico di comandante del nucleo radiomobile. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta alla presenza delle autorità locali e del personale del reparto.

Cambio della guardia al reparto operativo del comando provinciale di Torino dei carabinieri. Da oggi, lunedì 20 aprile 2026, il tenente colonnello Diego Berlingieri assume ufficialmente il comando, subentrando al tenente colonnello Francesco Donvito (attuale comandante del nucleo radiomobile).🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Nomine: il Tenente Colonnello Licari è il nuovo comandante del Reparto Supporti alle Operazioni SpecialiLa cerimonia si è svolta alla presenza del Generale di Brigata Carmine Vizzuso, comandante del COMFOSE, nonché di autorità militari e del personale... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cambio della Guardia al Quirinale: la Polizia celebra il 174° Anniversario; Cambio della Guardia dei reparti della Polizia di Stato nel 174° anniversario di fondazione del Corpo; Polizia Stradale in prima linea alle celebrazioni per il 174esimo anniversario della fondazione; Cambio della guardia. Parco delle 5 Terre. Burlando direttore. Cambio della guardia al Pronto soccorso pediatrico di PadovaCambio della guardia alla guida dell'unità operativa complessa del Pronto soccorso pediatrico di Padova, con l'entrata alla direzione di Silvia Bressan, laureata e dottorata a Padova e con alle spalle ... ansa.it Bmw, cambio della guardia al vertice: da maggio Nedeljkovic nuovo ceo al posto di ZipseROMA – Cambio della guardia al vertice Bmw: dal 14 maggio 2026 Milan Nedeljkovic diventerà chairman of the board of management, assumendo il ruolo di ceo e subentrando a Oliver Zipse, al timone dal ... repubblica.it Viscione racconta il cambio di passo della Motonautica: "Un modo tutto nuovo di vivere… l'acqua" Dalle origini centenarie a una visione aperta ai giovani, dai territori alla sostenibilità: il presidente della FIM indica la rotta da seguire Federazione Italian - facebook.com facebook Non ho capito perché le notizie di stupri di gruppo e ricatti sessuali contro donne sfollate a Gaza da parte di #Hamas non abbiano la risonanza che meritano. Donne costrette a sesso in cambio di cibo o denaro non turbano nessuno Cioè, non suscitano pietà x.com