Castelfranci il Maresciallo Desiderio Comandante dei Carabinieri
A Castelfranci, la Stazione dei Carabinieri ha un nuovo comandante. Si tratta del Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio, che prende il posto del collega trasferito al NAS di Salerno. La nomina è ufficiale e l’insediamento è avvenuto di recente. Il precedente comandante è stato trasferito in un’altra sede dell’Arma, lasciando il suo ruolo a Desiderio. La squadra dei militari di Castelfranci continuerà a operare sotto la sua guida.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Stazione Carabinieri di Castelfranci ha un nuovo Comandante. È il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio che subentra al Maresciallo Capo Paolo Pastore, trasferito al NAS di Salerno. 37enne originario della provincia di Napoli, nel 2012 è risultato vincitore del concorso per Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, a seguito del quale ha frequentato il corso triennale di formazione, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza. Al termine del corso è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Montagnana, in provincia di Padova e nel 2021 ha poi assunto il comando della Stazione Carabinieri di Castelbaldo (PD) prima di approdare in Irpinia alla Stazione di Chiusano San Domenico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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