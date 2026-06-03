Numerosi fan si sono radunati in una località della regione per incontrare Luca Carboni, che ha espresso di godere molto dell’affetto ricevuto in questo momento. La folla, proveniente da diverse zone, ha partecipato a un evento pubblico dedicato al cantante. Carboni ha ringraziato il pubblico, sottolineando il piacere di ricevere così tanto supporto. La presenza di tanti sostenitori ha caratterizzato l’incontro, che ha visto il cantante interagire con i presenti.

Bologna, 3 giugno 2026 – “Grazie Luca, continui a farci sognare”. I fan di Carboni sono arrivati da ogni parte della regione. Ma non solo. Hanno preso un treno, guidato l’auto, corso in bicicletta appena finito il turno di lavoro. Per salutare il loro idolo. Giovani sì, ma tanti nati negli anni ‘60, ‘70 e ‘80. Seduto su uno sgabello, l’acclamatissimo Luca Carboni ha firmato oltre 500 copie del suo libro ‘ Luca non parlava mai ’ (Sem). Dalle 18,30 a tramonto sceso, scattando una foto e scambiando una battuta con tutti quelli che hanno aspettato in fila. Una lunga coda che dal retro della Feltrinelli di piazza Ravegnana arrivava in via Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno di folla per abbracciare Luca Carboni: “In questo momento mi godo tantissimo l’affetto delle persone”

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