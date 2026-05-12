Tra tanto cinema d' autore sulla Croisette si attendono John Travolta che presenterà la sua opera prima Barbra Streisand e Demi Moore in giuria
L’edizione 2026 del Festival di Cannes si avvicina, con date dal 12 al 23 maggio, e si prepara a mostrare un focus su film europei e opere di cinema d’autore. Tra gli ospiti più attesi ci saranno l’attore protagonista di numerosi film di successo, che presenterà il suo primo lavoro, e due grandi nomi del mondo dello spettacolo, che faranno parte della giuria. La manifestazione si preannuncia ricca di anteprime e incontri con il pubblico.
T utto pronto, o quasi, per l’edizione 2026 del Festival di Cannes (12-23 maggio). Quest’anno la kermesse cinematografica più glamour del mondo punta su film europei e cinema d’autore. Sono pochi infatti i titoli americani e le star di Hollywood attese. Qualcuno però si trova, tra una sezione e l’altra del festival. John Travolta, per esempio, presenterà la sua opera prima, mentre Scarlett Johansson è nel nuovo film di James Gray. Al Festival del Cinema di Cannes: Farhadi e Almodovar, ma nessun italiano X Leggi anche › Festival di Cannes 2026: tutti i film, il programma e gli ospiti. Nessun italiano nelle selezione ufficiale Nell’edizione numero 79 della manifestazione manca invece del tutto l’Italia.🔗 Leggi su Iodonna.it
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