Tra tanto cinema d' autore sulla Croisette si attendono John Travolta che presenterà la sua opera prima Barbra Streisand e Demi Moore in giuria

L’edizione 2026 del Festival di Cannes si avvicina, con date dal 12 al 23 maggio, e si prepara a mostrare un focus su film europei e opere di cinema d’autore. Tra gli ospiti più attesi ci saranno l’attore protagonista di numerosi film di successo, che presenterà il suo primo lavoro, e due grandi nomi del mondo dello spettacolo, che faranno parte della giuria. La manifestazione si preannuncia ricca di anteprime e incontri con il pubblico.

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