Lotto la fortuna bacia anche il casertano | vincita da oltre 10mila euro
Una vincita di oltre 10.000 euro è stata registrata in provincia di Caserta. La schedina vincente è stata giocata al Lotto, segnando un successo per i giocatori locali. Non sono stati forniti dettagli sul luogo esatto o sui tempi della giocata. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate in Campania, con il premio che si aggiunge alle altre vincite di questa tornata.
La dea bendata torna a fare tappa in Campania e questa volta sorride anche alla provincia di Caserta. Nell'ultimo concorso del Lotto, infatti, una vincita da 10.869,57 euro è stata registrata ad Arienzo grazie a una giocata effettuata con il Simbolotto.La fortuna ha fatto visita al comune della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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