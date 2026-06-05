Lotto la fortuna bacia anche il casertano | vincita da oltre 10mila euro

Notizia in breve

Una vincita di oltre 10.000 euro è stata registrata in provincia di Caserta. La schedina vincente è stata giocata al Lotto, segnando un successo per i giocatori locali. Non sono stati forniti dettagli sul luogo esatto o sui tempi della giocata. La notizia si aggiunge alle recenti vincite registrate in Campania, con il premio che si aggiunge alle altre vincite di questa tornata.