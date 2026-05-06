La fortuna bacia il novarese | centrata una vincita da 45mila euro a Oleggio

Martedì 5 maggio, le estrazioni del Lotto hanno portato diverse vincite nel Piemonte con un totale superiore ai 67mila euro. La provincia di Novara ha registrato la vincita più alta della giornata, con un importo di 45mila euro, centrata a Oleggio. La somma più consistente è stata realizzata in una ricevitoria della zona, mentre altri premi minori sono stati distribuiti in diverse località della regione.