La fortuna bacia il novarese | centrata una vincita da 45mila euro a Oleggio
Martedì 5 maggio, le estrazioni del Lotto hanno portato diverse vincite nel Piemonte con un totale superiore ai 67mila euro. La provincia di Novara ha registrato la vincita più alta della giornata, con un importo di 45mila euro, centrata a Oleggio. La somma più consistente è stata realizzata in una ricevitoria della zona, mentre altri premi minori sono stati distribuiti in diverse località della regione.
Martedì fortunato per il Piemonte grazie alle ultime estrazioni del Lotto. Il concorso del 5 maggio ha portato sul territorio regionale premi per un valore complessivo superiore ai 67mila euro, con la provincia di Novara protagonista della vincita più alta della giornata.Il colpo a OleggioLa.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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