Vincita al Lotto nel Comasco | la fortuna bacia Montano Lucino
Nel fine settimana, in Lombardia, sono state registrate diverse vincite al Lotto, con premi totali che superano i 74.000 euro. In particolare, nel Comasco, uno dei comuni ha visto un'importante vincita. Le giocate vincenti sono state segnalate in varie località della regione, contribuendo a un incremento delle somme distribuite durante il weekend.
Pioggia di vincite in Lombardia nei concorsi del weekend del Lotto, con premi complessivi per oltre 74mila euro.Come riporta Agipronews, il colpo più rilevante nel territorio comasco è stato centrato venerdì 10 aprile a Montano Lucino, in via Enzo Ratti, dove una giocata ha fruttato 23mila euro.🔗 Leggi su Quicomo.it
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