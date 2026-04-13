Vincita al Lotto nel Comasco | la fortuna bacia Montano Lucino

Nel fine settimana, in Lombardia, sono state registrate diverse vincite al Lotto, con premi totali che superano i 74.000 euro. In particolare, nel Comasco, uno dei comuni ha visto un'importante vincita. Le giocate vincenti sono state segnalate in varie località della regione, contribuendo a un incremento delle somme distribuite durante il weekend.