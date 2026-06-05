Un giocatore di Napoli ha vinto più di 53.000 euro al Lotto durante l’estrazione di giovedì 4 giugno in Campania. La vincita riguarda una schedina giocata in una ricevitoria della regione. Non sono stati forniti dettagli sulla modalità di gioco o sulla combinazione vincente. La somma rappresenta una delle vincite più alte registrate in quella regione in questa estrazione. La notizia conferma il successo di alcuni scommettitori locali nel concorso.

Il concorso del Lotto di giovedì 4 giugno ha premiato la Campania. Un fortunato giocatore di Napoli si è aggiudicato ben 53.785,71 euro grazie a quattro terni e una quaterna; la giocata è stata effettuata in Via Sigmund Freud. Nella Regione, inoltre, da segnalare una vincita da oltre 10.869,57 euro ad Arienzo, in provincia di Caserta, sulla Strada Statale 7 Appia, grazie al Simbolotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,5 milioni di euro, per un totale di 560,8 milioni di euro da inizio 2026. Sarno e Torre Annunziata sciolti per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità. Nomina di Nicola Cantone alla guida del Ruggi: entusiasmo, retroscena e. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotto, in Campania colpo da oltre 53mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lotto, tripletta da oltre 51mila euro in CampaniaNelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile, la regione Campania ha registrato tre vincite che complessivamente superano i 51mila euro.

Leggi anche: Lotto, colpo da oltre 23mila euro ad Arezzo

Temi più discussi: Vince al Superenalotto a Chiaiano: sfiorato il colpo milionario; Il 10eLotto sorride alla Campania: vinti 12mila euro a Gragnano; Festa nel Napoletano: il 10eLotto regala premi per migliaia di euro; La fortuna bacia Napoli, con un montepremi di 30mila euro al SuperEnalotto.

Sant'Antonio Abate - Lotto, colpo da 50mila euroIl Lotto sorride alla Campania. Nel concorso di venerdì 22 maggio, come riporta Agipronews, centrato a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, il colpo più alto del concorso, un ambo da 50mila eur ... stabiachannel.it

Lotto e 10eLotto in Campania: colpo da 222mila euro ad AversaCampania fortunata con Lotto e 10eLotto nella vittoriosa giornata di martedì 17 febbraio. Il montepremi più alto della giornata è andato ad un giocatore di Aversa, in provincia di Caserta che grazie ... ilmattino.it