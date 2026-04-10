Lotto tripletta da oltre 51mila euro in Campania

Nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile, la regione Campania ha registrato tre vincite che complessivamente superano i 51mila euro. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza specificare i dettagli dei singoli premi o le modalità di gioco. La tripletta ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre le autorità non hanno ancora fornito ulteriori informazioni sui vincitori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Esulta la Campania con una tripletta da oltre 51mila euro nelle estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile. Come riporta Agipronews, centrati oltre 21mila euro a Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, con un terno e due ambi “Oro” sulla ruota di Milano e una giocata da 10 euro in un punto vendita di Via Cumana Vecchia; a questi si aggiungono 19mila euro a Marcianise (CE), in Via Luigi Fuccia, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia, con 8 euro giocati, e 11mila euro ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, in Via Martiri. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 393,4 milioni di euro da inizio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, tripletta da oltre 51mila euro in Campania Lotto, colpo da oltre 25mila euro in CampaniaIl premio più alto dell’estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la Campania. Leggi anche: 10eLotto: in Campania tripletta da 20mila euro Argomenti più discussi: Lotto, colpo da oltre 306mila euro a Veroli (FR); LOTTO - Tripletta da oltre 51mila euro in Campania. Lotto in Campania: tripletta da oltre 46mila euroSettimana di festeggiamenti per la Campania con un a tripletta da oltre 46mila euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 2 e sabato 3 gennaio. Agipronews, infatti, riporta un terno di 22.500 euro ... ilmattino.it Lotto, tripletta da 58mila euro nel LivornesePROVINCIA DI LIVORNO : La dea bendata bacia Livorno e Campiglia Marittima con tre vincite nelle estrazioni di venerdì 27 e sabato 28 Marzo ... toscanamedianews.it Cerco signori/e esperte di coltivazione ortaggi per lotto vicinanze Castelletto. - facebook.com facebook