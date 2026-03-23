lotto colpo da oltre 23mila euro ad arezzo

Arezzo, 23 marzo 2026 – . Festeggia la Toscana con il Lotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 23mila euro ad Arezzo nell'estrazione di sabato 21 marzo 2026. La vincita è stata centrata in un punto vendita di Viale Giovanni Amendola grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,3 milioni di euro, per un totale di 323,8 milioni di euro da inizio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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