lottizzazione abusiva a santa marina 32 indagati nel salernitano

Notizia in breve

A Santa Marina sono state indagate 32 persone per lottizzazione abusiva. L’indagine riguarda immobili valutati complessivamente oltre 1,5 milioni di euro. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e sequestri in diverse proprietà, ritenute costruite senza autorizzazioni. L’attività investigativa si è concentrata sulle pratiche edilizie e sulla conformità alle norme urbanistiche. Nessuna persona è ancora stata arrestata.