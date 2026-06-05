Lottizzazione abusiva a Santa Marina 32 indagati nel Salernitano
A Santa Marina sono state indagate 32 persone per lottizzazione abusiva. L’indagine riguarda immobili valutati complessivamente oltre 1,5 milioni di euro. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e sequestri in diverse proprietà, ritenute costruite senza autorizzazioni. L’attività investigativa si è concentrata sulle pratiche edilizie e sulla conformità alle norme urbanistiche. Nessuna persona è ancora stata arrestata.
Tempo di lettura: < 1 minuto Immobili per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro sono finiti sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lagonegro su una presunta lottizzazione abusiva a Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, in provincia di Salerno. Il provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Lagonegro, riguarda sei fabbricati in corso di realizzazione e quindici abitazioni già costruite, situati in località Isca dei Macelli. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 32 persone, tra proprietari, acquirenti, venditori, professionisti, progettisti, direttori dei lavori e responsabili, attuali ed ex, dell’Ufficio tecnico comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Temi più discussi: Processo all’ex sindaco di Santa Marina. L’imprenditore Eboli conferma in aula le presunte tangenti nell’edilizia. A giugno la prossima udienza.; Santa Marina verso il commissariamento: definitive le dimissioni del sindaco Fortunato; Sant'Arsenio: la famiglia del compianto Primo Maresciallo Marcello Pica dona una statua della Vergine di Loreto alla parrocchia; Santa Marina, il Prefetto di Salerno ha commissariato il Comune. A guidare l’ente sarà il vice prefetto Anna De Luna.
Maxi lottizzazione abusiva a Santa Marina: 15 case sequestrate! - Scoperta una lottizzazione illegale in un'area costiera protetta. 32 indagati!. Immagine potrebbe essere stata generata usando strumenti IA Continua la lettura : ift.tt/mP6Hzxd x.com
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