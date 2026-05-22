Lottizzazione abusiva in via Zigarelli revocato l' incidente probatorio | sette indagati ad Avellino
Il gip del Tribunale di Avellino ha deciso di revocare l’incidente probatorio richiesto dalla difesa di un indagato nell’ambito di un’indagine su un complesso edilizio sequestrato in via Zigarelli. L’operazione riguarda sette persone iscritte nel registro degli indagati per il reato di lottizzazione abusiva. La decisione arriva in seguito a una richiesta avanzata nell’ambito di un procedimento ancora in corso. La vicenda coinvolge diverse figure e si sviluppa attorno a questioni legate alla gestione e alla regolarità di un complesso edilizio.
AVELLINO — Il gip del Tribunale di Avellino ha revocato l’incidente probatorio richiesto dalla difesa di Luca Marinelli nell’ambito dell’inchiesta sul complesso edilizio sequestrato in via Zigarelli. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dalla Procura di Avellino, coordinata dal pm Fabio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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