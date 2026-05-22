Lottizzazione abusiva in via Zigarelli revocato l' incidente probatorio | sette indagati ad Avellino

Il gip del Tribunale di Avellino ha deciso di revocare l’incidente probatorio richiesto dalla difesa di un indagato nell’ambito di un’indagine su un complesso edilizio sequestrato in via Zigarelli. L’operazione riguarda sette persone iscritte nel registro degli indagati per il reato di lottizzazione abusiva. La decisione arriva in seguito a una richiesta avanzata nell’ambito di un procedimento ancora in corso. La vicenda coinvolge diverse figure e si sviluppa attorno a questioni legate alla gestione e alla regolarità di un complesso edilizio.

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