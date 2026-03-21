Nel Salernitano sequestrata una discarica abusiva di 20mila metri quadrati

Una discarica abusiva di circa 20.000 metri quadrati è stata sequestrata in località Cafasso a Capaccio Paestum, nel Salernitano. L’area, scoperta durante un intervento delle forze dell’ordine, si trova a cielo aperto e non era autorizzata. L’operazione ha portato al sequestro della discarica, che si estende su un vasto terreno nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una discarica abusiva a cielo aperto di circa 20mila metri quadrati è stata sequestrata in località Cafasso a Capaccio Paestum in provincia di Salerno. Nell’area sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. L’operazione è stata condotta dagli agenti nella polizia municipale. Denunciata la proprietaria del fondo. Attivato l’Ufficio Ambiente comunale per le procedure di messa in sicurezza e bonifica del sito. L’intervento rientra nei controlli disposti dall’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino contro i reati ambientali. Dall’inizio dell’anno verifiche anche in aziende zootecniche sul corretto smaltimento dei reflui. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Salernitano sequestrata una discarica abusiva di 20mila metri quadrati Articoli correlati Leggi anche: Capaccio: sequestrata maxi discarica abusiva di 12 mila metri quadrati Miradolo Terme, scoperta discarica abusiva: sequestrata area di 10mila metri quadratiMiradolo Terme (Pavia), 18 febbraio 2026 - Sequestrata un'area di circa 10mila metri quadrati, utilizzata come discarica abusiva con circa 2mila... Una raccolta di contenuti su Nel Salernitano Temi più discussi: Sequestrati 2.500 ricci di mare nelle acque antistanti Marina d'Arechi: sanzionati due pescatori; Svuotavano i conti spacciandosi per la banca: 68 indagati per riciclaggio, anche nella provincia di Taranto; Blitz sul lungomare di Salerno: sequestrati 2.500 ricci di mare destinati al mercato nero; Pesca illegale sul lungomare salernitano: sequestrati 2.500 ricci di mare, sanzioni per 18mila euro. Nel Salernitano sequestrata una discarica abusiva di 20mila metri quadratiPAESTUM, 21 MAR - Una discarica abusiva a cielo aperto di circa 20mila metri quadrati è stata sequestrata in località Cafasso a Capaccio Paestum in provincia di Salerno. (ANSA) ... ansa.it Nel Salernitano scoperta maxi discarica abusivaUna vasta discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, in località Foce Sele. (ANSA) ... ansa.it Undici casi di epatite A nel Salernitano. Ricoveri a Salerno, Scafati e Vallo della Lucania. Verifiche in corso anche a Eboli dopo un sospetto caso legato al consumo di sushi. Maria Vita Della Monica #Salerno #EpatiteA #Sanità #Campania #SudTv #localevent facebook Tragico #incidente nel #salernitano. Auto vola giù da un dirupo e muoiono due fidanzati. L’auto ha perso il controllo dopo la collisione con un furgone, ha sfondato il guardrail ed è rotolata più volte lungo il dirupo fino agli scogli di Raffaella Coppola x.com