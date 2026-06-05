Lotta all’evasione il Fisco fissa l’obiettivo 2026 a 14,5 miliardi

Il governo ha stabilito un obiettivo di recupero di 14,5 miliardi di euro dall’evasione fiscale entro il 2026. Sono state predisposte convenzioni tra il Ministero dell’Economia e le agenzie fiscali per rafforzare le attività di prevenzione e controllo. Per gli anni successivi, gli obiettivi sono fissati a 14,7 miliardi nel 2027 e a 14,9 miliardi nel 2028.

La lotta all’evasione dell’agenzia delle Entrate mette nel mirino 14,5 miliardi per il 2026 dalle attività di prevenzione e controllo. Per salire poi a 14,7 miliardi nel 2027 e a 14,9 miliardi nel 2028. A questo poi va aggiunto il contributo in arrivo da agenzia Entrate Riscossione (Ader) con 14,3 miliardi per quest’anno, quasi 15 per il prossimo e 12,5 miliardi per il 2028 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 maggio). Contributo che potrebbe portare la previsione (che negli ultimi anni è stata però sempre migliorata dal dato a consuntivo) del conto complessivo per quest’anno vicina all’asticella dei 29 miliardi. Mentre per i servizi ai contribuenti si profila una curva discendente dei tempi di attesa per i rimborsi Iva per passare dai 70 giorni per il 2026 fino ai 64 del 2028. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La lotta all'evasione fiscale in Italia - Re Start 09/02/2026

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