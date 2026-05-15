Rotatoria di accesso alla ' Nuova San Paolo' il Comune fissa l' obiettivo | Avvio cantiere entro il 2026

Il Comune ha annunciato che l’avvio dei lavori per la rotatoria di accesso alla 'Nuova San Paolo' è previsto entro il 2026. L’intervento, che ha un costo totale di 2,8 milioni di euro, fa parte di un progetto più vasto di riqualificazione della viabilità urbana. La nuova rotatoria sarà collocata in un nodo strategico che collega la zona nuova del quartiere, l’aeroporto e l’area industriale. I lavori mirano a migliorare i collegamenti tra queste aree.

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