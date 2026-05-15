Rotatoria di accesso alla ' Nuova San Paolo' il Comune fissa l' obiettivo | Avvio cantiere entro il 2026
Il Comune ha annunciato che l’avvio dei lavori per la rotatoria di accesso alla 'Nuova San Paolo' è previsto entro il 2026. L’intervento, che ha un costo totale di 2,8 milioni di euro, fa parte di un progetto più vasto di riqualificazione della viabilità urbana. La nuova rotatoria sarà collocata in un nodo strategico che collega la zona nuova del quartiere, l’aeroporto e l’area industriale. I lavori mirano a migliorare i collegamenti tra queste aree.
L’intervento, del valore complessivo di 2.800.000 euro, rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della viabilità cittadina e riguarda un nodo strategico di collegamento tra la zona nuova del quartiere, l’aeroporto e la zona industriale. La Giunta comunale di Bari ha approvato il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Santena - Nuova rotatoria 2026
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