Lotta all’evasione fiscale da record Meloni | Recuperati oltre 36 miliardi Mai nessuno come noi

Nel 2025, le autorità fiscali hanno recuperato oltre 36 miliardi di euro attraverso operazioni di contrasto all’evasione fiscale, cifra che rappresenta un record rispetto agli anni precedenti. La cifra, comunicata dal governo, evidenzia un incremento rispetto alle annualità precedenti e si inserisce in una strategia di intensificazione delle attività di verifica e controllo fiscale. Nessun altro anno aveva evidenziato un importo così elevato di denaro recuperato.

«I dati sull’attività di contrasto all’ evasione fiscale portata avanti nel 2025 e da questi dati emerge una buona notizia: la somma recuperata l’anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro. È il dato più alto di sempre, oltre il 43% in più rispetto al 2022, quando il Governo si è insediato. E questo vuol dire che nel triennio 2023-2025 abbiamo recuperato oltre 100 miliardi di euro: risorse preziose, che da un lato ci aiutano a tenere i conti in ordine e dall’altro ci permettono di finanziare interventi a favore delle famiglie e delle imprese ». E’ questo uno dei passaggi centrali del video messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in occasione dell’evento “I 25 anni dell’Agenzia delle Entrate” alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lotta all’evasione fiscale da record. Meloni: “Recuperati oltre 36 miliardi. Mai nessuno come noi” Articoli correlati Evasione fiscale, 36,2 miliardi di euro recuperati nel 2025. Meloni: «È il più alto dato di sempre» – Il videoRisultati record per il recupero dell’evasione fiscale: lo ha annunciato Giorgia Meloni in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni... San Vincenzo, lotta all’evasione fiscale: recupero record da 1,7 milioni di euro nel 2025Il Comune di San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, ha chiuso il 2025 con un bilancio che non si limita a registrare un successo amministrativo,... Una selezione di notizie su Lotta all'evasione fiscale da record... Temi più discussi: Roma, recupero evasione fiscale: il Comune investe 20 milioni di euro nella riscossione; CORI | Lotta all’evasione, il Comune aderisce al protocollo con l’Agenzia delle Entrate; Lotta all’evasione fiscale, record storico nel 2025: 36,2 miliardi recuperati; A Taranto l'evasione tassa rifiuti: 3mila famiglie sconosciute, 1 su 3 non paga la Tari. Evasione fiscale, nel 2025 recuperati 36,2 miliardi. Meloni: È un recordROMA – Cento miliardi in un triennio, più di 36 recuperati nel solo 2025 dal Fisco nella lotta all’evasione. È questo il dato che Giorgia Meloni sottolinea in apertura del videomessaggio mostrato dura ... repubblica.it Fisco, nel 2025 oltre 36 miliardi recuperati dall’evasione. La premier Meloni: risultati mai così altiIl bilancio dell’Agenzia delle Entrate segnala anche una stretta sulle partite Iva apri e chiudi: scoperte 12 mila attività fittizie (+105%) ... milanofinanza.it Tutti no, dai. Ma c’è chi vuole condividere cammino, lotta e fatica. Ed è tutto quel che conta. x.com Il nuovo sindaco di Parigi è un sostenitore della lotta contro le corride! - facebook.com facebook