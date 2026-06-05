Lotta all' abbandono dei rifiuti 3 nuove fototrappole | Saranno spostate periodicamente
Sono state installate tre nuove fototrappole per monitorare e contrastare l’abbandono dei rifiuti nel territorio. Il sindaco ha annunciato che le telecamere verranno spostate periodicamente per aumentare l’efficacia del controllo. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici e saranno gestite in modo da impedire abusi o manomissioni. L’obiettivo è identificare e sanzionare chi lascia i rifiuti in modo illecito.
Nuove fototrappole a contrasto dell’abbandono dei rifiuti. E’ quanto è stato ufficializzato da Mirko Perelli, sindaco di Tresignana, in relazione alla lotta al degrado sul territorio. In tutto, come riporta il primo cittadino, i nuovi occhi elettronici di controllo sono tre e “saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Lotta all'abbandono dei rifiuti, 3 nuove fototrappole: Saranno spostate periodicamente x.com
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