Lotta all' abbandono dei rifiuti 3 nuove fototrappole | Saranno spostate periodicamente

Notizia in breve

Sono state installate tre nuove fototrappole per monitorare e contrastare l’abbandono dei rifiuti nel territorio. Il sindaco ha annunciato che le telecamere verranno spostate periodicamente per aumentare l’efficacia del controllo. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici e saranno gestite in modo da impedire abusi o manomissioni. L’obiettivo è identificare e sanzionare chi lascia i rifiuti in modo illecito.