Sofidel ha ottenuto il punteggio più alto nella Sea Leaderboard di Cdp, un riconoscimento riservato alle aziende con strategie efficaci nel coinvolgimento della catena di fornitura nella lotta al cambiamento climatico. La classifica valuta le iniziative adottate per ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità lungo tutto il ciclo produttivo. La compagnia si è distinta per le sue pratiche di gestione ambientale e per l’impegno nel coinvolgimento dei fornitori.

Una prestigiosa conferma nella Sea Leaderboard di Cdp, riconoscimento attribuito alle aziende che si distinguono per l’efficacia delle strategie di coinvolgimento della propria catena di fornitura nel percorso di lotta al cambiamento climatico. Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha ottenuto il massimo punteggio "A" nel Supplier engagement assessment (Sea) 2025 di Cdp, l’organizzazione no-profit che a livello globale supporta la misurazione e la rendicontazione delle performance ambientali delle imprese. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al cambiamento climatico. Sofidel ottiene il punteggio più alto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cambiamento climatico. Alluvioni sempre più frequentiNegli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi di alluvione che hanno coinvolto diverse aree, con fiumi che sono esondati e alcune città che...

Pagelle sanità, al dg del «Papa Giovanni» il punteggio più altoNella classifica delle pagelle sulla sanità regionale, il direttore generale dell'ospedale «Papa Giovanni» ha ottenuto il punteggio più alto, 90 su...

Temi più discussi: Generali e Banca Generali tra i leader europei nella lotta al cambiamento climatico; Clima e salute, l’Europa lancia l’allarme: È una crisi di sicurezza; Coinvolgimento dei fornitori nella lotta al cambiamento climatico, Sofidel si conferma nella Sea Leaderbord di Cdp; Lse, sul clima i gestori non bastano. Servono asset owner e governi.

La Cina cambia il metodo di calcolo e maschera la crescita delle emissioni. Un’analisi indipendente suggerisce un cambiamento retroattivo nel metodo di calcolo, che facilita la lotta al cambiamento climatico. x.com

Coinvolgimento dei fornitori nella lotta al cambiamento climatico, Sofidel si conferma nella Sea Leaderbord di CdpRiconoscimento attribuito alle aziende che si distinguono per l'efficacia delle strategie nella propria filiera ... luccaindiretta.it

Lotta al cambiamento climatico, la Regione Sardegna partner del progetto europeo S3ADAPT che promuove strategie di sviluppo sostenibileCagliari, 16 dicembre 2025 - La Regione Sardegna è partner del progetto di cooperazione interregionale S3ADAPT, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Europe con ... regione.sardegna.it