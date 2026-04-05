Pagelle sanità al dg del Papa Giovanni il punteggio più alto

Nella classifica delle pagelle sulla sanità regionale, il direttore generale dell'ospedale «Papa Giovanni» ha ottenuto il punteggio più alto, 90 su 100. A due punti di distanza si trova il dirigente dell'ospedale Niguarda, che occupa la prima posizione nella regione. La valutazione si basa su vari parametri riguardanti la qualità dei servizi e l'organizzazione delle strutture sanitarie.

IN REGIONE. Francesco Locati è stato valutato 90 su 100, a due punti da Zoli (Niguarda), che guida la classifica regionale. Il governo delle liste d’attesa, la gestione dei Pronto soccorso, l’attuazione degli investimenti, la presa in carico sul territorio, la razionalizzazione economica, e altro ancora. Mettendo a sistema un’ampia schiera di parametri, tra «obiettivi strategici» e «comportamenti manageriali», prendono forma come di consueto le «pagelle» ai direttori generale della sanità lombarda. La Regione ha tirato le somme sui punteggi legati al 2025, che si traducono poi – proporzionalmente – in un incentivo economico a chi ricopre incarichi di vertice nelle Asst e nelle Ats. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Pagelle sanità, al dg del «Papa Giovanni» il punteggio più altoFrancesco Locati è stato valutato 90 su 100, a due punti da Zoli (Niguarda), che guida la classifica regionale. ecodibergamo.it

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