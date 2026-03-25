Cambiamento climatico Alluvioni sempre più frequenti

Negli ultimi anni si sono verificati numerosi eventi di alluvione che hanno coinvolto diverse aree, con fiumi che sono esondati e alcune città che sono state sommerse dall’acqua. Questi episodi si sono succeduti con una frequenza crescente, attirando l’attenzione su un fenomeno legato al cambiamento climatico. Le autorità e le comunità locali hanno registrato danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni.

MARSILIANA Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso di alluvioni, fiumi esondati e città sommerse dall’acqua. Ma perché tali eventi sembrano diventare sempre più frequenti? Gli scienziati spiegano che uno dei principali responsabili è il cambiamento climatico, un fenomeno che sta modificando il nostro pianeta in modo visibilmente rapido e sta colpendo tutti i continenti, con gravi impatti economici e sociali. Il riscaldamento globale ha raddoppiato la probabilità di eventi estremi in Europa, non solo alterando le condizioni meteorologiche, ma anche aumentando rischi e costi per le economie, specialmente nelle zone più fragili. L’aumento della temperatura globale fa evaporare più acqua dall’idrosfera e dal terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pensiamo che le alluvioni siano eventi rari Non più.

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