Loreto Aprutino | l’opposizione propone la Rottamazione-quinquies

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’opposizione a Loreto Aprutino propone la Rottamazione-quinquies, una misura che permette di cancellare alcuni debiti dal 2000 al 2023. La proposta riguarda specificamente i debiti fiscali accumulati in questo periodo, con dettagli ancora da definire. Per le famiglie, si prevede una modifica nelle modalità di pagamento di IMU e Tari, anche se le modalità precise non sono state ancora comunicate. La proposta è attualmente in discussione.

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Quali debiti dal 2000 al 2023 si possono azzerare con questa misura?. Come cambierà il pagamento di IMU e Tari per le famiglie?. Chi deve approvare la mozione entro la scadenza del 30 giugno?. Quanto risparmieranno i cittadini eliminando sanzioni e interessi sulle multe?.? In Breve Debiti coprono periodo dal 2000 al 2023 per Imu, Tari e sanzioni stradali.. Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali con interesse annuo del 3%.. Domande possibili tra 16 settembre e 31 ottobre 2026.. Deliberazione comunale necessaria entro il 30 giugno per attivare la misura.. L’opposizione di Loreto Aprutino spinge per la Rottamazione-quinquies: un’opportunità per le tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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