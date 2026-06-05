L’opposizione a Loreto Aprutino propone la Rottamazione-quinquies, una misura che permette di cancellare alcuni debiti dal 2000 al 2023. La proposta riguarda specificamente i debiti fiscali accumulati in questo periodo, con dettagli ancora da definire. Per le famiglie, si prevede una modifica nelle modalità di pagamento di IMU e Tari, anche se le modalità precise non sono state ancora comunicate. La proposta è attualmente in discussione.

Quali debiti dal 2000 al 2023 si possono azzerare con questa misura?. Come cambierà il pagamento di IMU e Tari per le famiglie?. Chi deve approvare la mozione entro la scadenza del 30 giugno?. Quanto risparmieranno i cittadini eliminando sanzioni e interessi sulle multe?.? In Breve Debiti coprono periodo dal 2000 al 2023 per Imu, Tari e sanzioni stradali.. Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali con interesse annuo del 3%.. Domande possibili tra 16 settembre e 31 ottobre 2026.. Deliberazione comunale necessaria entro il 30 giugno per attivare la misura.. L’opposizione di Loreto Aprutino spinge per la Rottamazione-quinquies: un’opportunità per le tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loreto Aprutino: l’opposizione propone la Rottamazione-quinquies

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il centrodestra di Loreto Aprutino chiede l'adesione alla "Rottamazione-quinquies": "Benefici per tutti"Il centrodestra di Loreto Aprutino ha richiesto all’amministrazione comunale di aderire alla “Rottamazione-quinquies”.

Pietrelcina, dalla Rottamazione Quinquies alle luci di Natale: “L’opposizione si prende meriti non suoi”A Pietrelcina, un’opposizione locale ha affermato di aver ottenuto risultati significativi, ma senza averne effettivamente contribuito.