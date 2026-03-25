A Pietrelcina, un’opposizione locale ha affermato di aver ottenuto risultati significativi, ma senza averne effettivamente contribuito. La discussione si concentra sulla questione delle iniziative di rottamazione e delle luminarie natalizie, con accuse di attribuirsi meriti non propri. La situazione si sviluppa nel contesto di tensioni politiche tra le forze in campo, senza coinvolgimenti di figure istituzionali specifiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “A Pietrelcina sembra esserci una parte dell’opposizione che ha un talento speciale: arrogarsi meriti che non ha. Ricordate le scorse Luci di Natale? L’Amministrazione lavora per mesi per intercettare risorse esterne per non gravare sulle tasche dei cittadini, realizza un allestimento bellissimo e apprezzato da tutti. ed ecco che spunta la minoranza a dire: “Il merito è nostro, perché qualche anno prima avevamo auspicato che si facessero delle belle luminarie!”. Facile, no?”. Così in una nota il sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone. “Oggi la storia si ripete con la “Rottamazione Quinquies”. Anche qui, la confusione regna sovrana tra i banchi di una parte dell’opposizione (e in particolare nei post del capogruppo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pietrelcina, dalla Rottamazione Quinquies alle luci di Natale: “L’opposizione si prende meriti non suoi”

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