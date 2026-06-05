Il centrodestra di Loreto Aprutino chiede l' adesione alla Rottamazione-quinquies | Benefici per tutti

Da ilpescara.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra di Loreto Aprutino ha richiesto all’amministrazione comunale di aderire alla “Rottamazione-quinquies”. Questa misura, introdotta dal governo, permette anche agli enti locali di offrire ai contribuenti la possibilità di definire in modo agevolato i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate. La richiesta punta a offrire benefici a tutti i contribuenti e facilitare la gestione dei debiti fiscali.

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Il centrodestra di Loreto Aprutino chiede all’amministrazione di aderire alla “Rottamazione-quinquies”, la misura introdotta dal governo che consente anche agli enti locali di offrire ai contribuenti la possibilità di definire in maniera agevolata i debiti affidati all’agenzia delle entrate. Una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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