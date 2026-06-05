Lorena Wiebes è stata squalificata dal Giro d’Italia femminile 2026 dopo aver vinto la prima tappa. La ciclista ha protestato, affermando che la pesatura ha causato disagio e paragonandola a quella di una gara precedente. Ha definito la decisione un’ingiustizia. La squalifica è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni nel mondo del ciclismo.

Lorena Wiebes è stata squalificata dal Giro d’Italia femminile 2026 dopo aver vinto la prima tappa, a causa di una violazione del regolamento UCI: la bicicletta della fuoriclasse olandese era infatti più leggera del peso minimo consentito e dunque l’atleta della Sd Worx-Protime è stata costretta a lasciare la Corsa Rosa. La sua squadra ha già comunicato di voler intraprendere azioni legali per ottenere un risarcimento del danno, ma la ciclista non si era ancora pronunciata. Solo sei giorni dopo l’episodio Lorena Wiebes ha deciso di commentare quanto successo al podcast Le Koers: “ All’inizio provavo soprattutto tristezza. Poi è subentrata la rabbia per come sono andate le cose. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lorena Wiebes protesta per la squalifica al Giro: “La pesatura mi dà fastidio, era uguale alla Sanremo… Ingiustizia”

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