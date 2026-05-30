Al termine della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, Lorena Wiebes è stata squalificata. La ciclista, che aveva vinto la tappa, è stata esclusa dalla corsa poche ore dopo la fine della gara. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione, senza ulteriori dettagli sui motivi. La squalifica ha modificato il risultato finale della prima frazione del Giro.

Da trionfatrice della prima tappa a esclusa dalla corsa nel giro di poche ore. È il clamoroso epilogo della giornata inaugurale del Giro d’Italia femminile 2026 per Lorena Wiebes, protagonista di una vicenda destinata a far discutere il mondo del ciclismo. L’olandese della SD Worx-Protime aveva conquistato sul traguardo di Ravenna il successo nella frazione d’apertura, imponendosi allo sprint davanti a Elisa Balsamo e indossando anche la prima maglia rosa. Tuttavia, le verifiche tecniche effettuate dai commissari dell’UCI al termine della gara hanno completamente ribaltato l’esito della tappa. Secondo quanto emerso dai controlli, la bicicletta utilizzata dalla campionessa neerlandese non rispettava i parametri previsti dal regolamento tecnico internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, clamorosa squalifica per Lorena Wiebes: cosa è successo al termine della prima tappa

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