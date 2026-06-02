Durante il Giro d’Italia femminile 2026, l’agente di Lorena Wiebes ha criticato pubblicamente la gara, affermando che la bicicletta utilizzata era “la solita bici” e sostenendo che ciò avrebbe danneggiato l’immagine del ciclismo. La corsa è stata sconvolta dall’episodio che ha portato alla squalifica e all’eliminazione di Wiebes. La decisione ha suscitato polemiche nel mondo del ciclismo femminile.

Il grande caso che ha sconvolto l’inizio del Giro d’Italia femminile 2026 è stato sicuramente quello che ha portato alla squalifica ed estromissione dalla corsa di Lorena Wiebes. La belga del team SD Worx-Protime è stata allontanata dal Giro dopo che sono state trovate delle irregolarità sulla sua bicicletta al termine della prima tappa da Cesenatico a Riccione. Una tappa iniziale che aveva visto proprio la netta vittoria in volata da parte della campionessa olandese. Dopo qualche ora dal termine della frazione è arrivata la clamorosa notizia della squalifica di Wiebes, colpevole di utilizzare una bici non conforme al regolamento per il mancato rispetto dei limiti di peso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’agente di Lorena Wiebes attacca il Giro d’Italia femminile: “Era la solita bici. Si danneggia immagine del ciclismo”

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