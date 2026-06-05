Lorella Boccia ha dichiarato che la crescita personale rappresenta la parte che le entusiasma di più nel suo lavoro. La conduttrice, impegnata in programmi come ‘UnoMattina Weekly’ e ‘Musica Mia’, ha parlato della sua costante ricerca di miglioramento professionale e personale, senza specificare dettagli sui progetti futuri o sui percorsi intrapresi. Ha inoltre condiviso il suo entusiasmo nel affrontare nuove sfide e nel progredire nel settore televisivo, mantenendo un focus sulla sua evoluzione continua.

Ci sono persone che raggiungono un traguardo e si concedono il lusso di fermarsi a contemplarlo. Altre, invece, appena arrivano, hanno già lo sguardo rivolto oltre. Non per insoddisfazione, ma per una forma quasi naturale di inquietudine creativa. Come nel caso di Lorella Boccia. Parlando con lei per quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, si ha la sensazione che la parola “arrivo” non faccia parte del suo vocabolario. Ogni conquista sembra trasformarsi immediatamente in una nuova domanda, ogni esperienza in un punto di partenza. È il tratto che emerge con maggiore forza nel racconto della sua carriera, ma soprattutto nel modo in cui Lorella Boccia guarda alla vita: una continua ricerca, fatta di curiosità, studio, ascolto e desiderio di comprendere ciò che ancora non conosce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lorella Boccia, l’intervista al volto del weekend di Rai 1: “La crescita è la parte che mi entusiasma di più”

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