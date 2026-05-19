Dopo la fine di un’altra edizione, il vincitore di questa stagione ha condiviso alcune riflessioni sul percorso affrontato. Ha spiegato di essere entrato nel talent con una maggiore consapevolezza, grazie anche ai consigli di una delle insegnanti, che gli ha suggerito di divertirsi durante le prove. Tra i suoi sogni ci sono la partecipazione a un festival musicale e la possibilità di collaborare con artisti noti, come Cesare Cremonini ed Elisa, in un duetto.

Si è conclusa una nuova edizione di Amici che ha portato alla ribalta una nuova generazione di giovani artisti tra canto e danza, pronti a costruire il proprio futuro nel mondo dello spettacolo. La finale ha visto sfidarsi fino all’ultimo il ballerino Alessio e il cantante Lorenzo, entrambi molto seguiti anche sui social. A spuntarla è stato Lorenzo Salvetti, che si è aggiudicato il primo posto e il premio da 100mila euro in gettoni d’oro. Il giovane artista, appena diciottenne, era entrato nel programma a percorso già iniziato, riuscendo comunque a distinguersi rapidamente grazie al suo talento. Non è la sua prima esperienza in un grande talent: nel 2024 aveva infatti ottenuto un quarto posto a X Factor. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Amici 25, intervista al vincitore Lorenzo Salvetti: “Ad Amici sono entrato con più maturità. Lorella mi ha consigliato sempre di divertirmi. Ora sogno Sanremo e un duetto con Cesare Cremonini ed Elisa”

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