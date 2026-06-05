Un problema comune nel settore tecnologico è il lock-in, ovvero la dipendenza da una piattaforma o un fornitore che rende difficile o costoso cambiare. Questa situazione si verifica quando le aziende o gli utenti sono vincolati a determinati sistemi, con costi elevati per la migrazione o l’aggiornamento. L’open source viene spesso indicato come soluzione per ridurre questa dipendenza, offrendo alternative più flessibili e facilmente adattabili.

Si chiama lock-in, ed è, secondo gli addetti ai lavori, il vero nodo da sciogliere: situazioni in cui cambiare piattaforma o fornitore diventa tecnicamente o economicamente proibitivo, trasformando la dipendenza in un vincolo permanente. «Non basta fare i data center nel proprio Paese per proteggere i dati, se poi le logiche applicative e di gestione di questi dati arrivano dall’estero», dice Pietro Pacini, direttore generale del Csi Piemonte, consorzio di enti pubblici che gestisce un’infrastruttura da circa 15mila server e un cloud open source utilizzato da oltre 500 pubbliche amministrazioni. Proprio la Pa, con la sua enorme mole di dati sensibili, è la prima interessata ai rischi della dipendenza tecnologica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - L’open source aiuta a ridurre la dipendenza tecnologica

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