È stata presentata un'app open source che permette di testare i cavi USB-C collegati a un Mac. Attraverso questa applicazione, è possibile verificare se un cavo supporta velocità fino a 40 Gbps o se si ferma a 480 Mbps. La novità può aiutare gli utenti a capire perché il caricabatterie del loro MacBook potrebbe funzionare più lentamente del normale.

? Cosa scoprirai Come distinguere un cavo da 40 Gbps da uno limitato a 480 Mbps?. Perché il tuo MacBook potrebbe caricarsi più lentamente del previsto?. Cosa succede se il chip interno del cavo comunica dati falsi?. Come può un'app rivelare i limiti reali della tua docking station?.? In Breve L'app interroga l'e-marker tramite il framework IOKit di macOS per leggere i dati.. Il software analizza i Power Data Objects per tensioni da 5V a 20V.. L'analisi digitale non sostituisce i tester hardware come il dispositivo Treedix Tester.. I cavi possono dichiarare velocità USB4 ma limitarsi fisicamente a USB 2.0.. Lunedì 4 maggio 2026, l’utilità open source WhatCable permette finalmente agli utenti Mac di decifrare le reali prestazioni dei cavi USB-C collegati alle proprie macchine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mac e USB-C: arriva l’app open source per testare i cavi

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