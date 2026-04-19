Cybersecurity | i piccoli modelli open-source sfidano i giganti AI

Recenti studi nel settore della cybersecurity hanno mostrato che anche i modelli open-source di piccole dimensioni sono in grado di individuare vulnerabilità informatiche importanti. Questa novità mette in discussione l’idea che solo i grandi sistemi proprietari possano svolgere questo tipo di analisi, aprendo la strada a soluzioni più accessibili e trasparenti nel campo della sicurezza digitale.

Nuove evidenze tecniche dimostrano che la capacità di individuare falle informatiche critiche non è più un’esclusiva dei modelli linguistici proprietari e blindati. Ricerche condotte da AISLE e Vidoc Security rivelano come piccoli modelli open-source siano in grado di replicare analisi di vulnerabilità precedentemente attribuite solo al sistema Claude Mythos di Anthropic, sfidando l’idea che la sicurezza informatica richieda necessariamente l’accesso a infrastrutture chiuse e costosissime. Il dibattito sulla superiorità tecnologica dei sistemi avanzati ha subito una scossa significativa dopo che i test indipendenti hanno messo in luce le capacità di modelli con parametri ridotti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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