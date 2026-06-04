In Lombardia si stimano tra 2.500 e 3.000 infermieri in meno rispetto alle esigenze. Per far fronte a questa carenza, sono stati firmati accordi con alcuni Paesi stranieri per reclutare personale proveniente dall’estero. Durante la pandemia, gli infermieri sono stati definiti eroi, ma i loro stipendi non sono stati aumentati.

Milano, 4 giugno 2026 – In Lombardia “mancano circa 2500-3000 infermieri. Infatti abbiamo fatto un accordo con alcuni Paesi stranieri per poter compensare questo gap, avendo la possibilità di avvalerci di questi infermieri stranieri”. È quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, a margine della seduta straordinaria del Consiglio regionale promossa dalle opposizioni dedicata alla carenza di personale infermieristico. GUIDO BERTOLASO ASSESSORE REGIONE LOMBARDIA Un accordo con l’Uzbekistan. “Abbiamo detto tante volte che abbiamo firmato un accordo con l'Uzbekistan, oggi apriamo un ufficio a Tashkent, la capitale di quel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bertolaso: “In Lombardia mancano 3mila infermieri”. E sugli stipendi: “Durante il Covid erano eroi, ma nessuno ha alzato i compensi”

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