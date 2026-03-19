In Lombardia, ogni anno circa tremila infermieri lasciano il settore pubblico. La regione si trova ad affrontare una perdita costante di professionisti sanitari, un fenomeno che si ripete senza sosta dopo la pandemia. La situazione mette sotto pressione i servizi sanitari pubblici, che devono gestire una carenza crescente di personale qualificato. La fuga degli infermieri rappresenta un problema ormai consolidato nella regione.

Milano, 19 marzo 2026 – Oltre tremila infermieri in meno all’anno. Nella Lombardia post-Covid la sanità pubblica si confronta con un’altra emergenza: la fuga degli operatori. È successo nel 2024 (-3.523), nel 2023 (-3.234) e nel 2022 (-3.772). Un’emorragia causata solo per un terzo dalle pensioni. Per la maggior parte si tratta di una scelta provocata da turni massacranti e retribuzioni ferme a 1.700-1.800 euro. “Sei anni dopo lavoriamo come durante la pandemia”, arriva a dire Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato infermieri Nursind, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus che si è celebrata ieri ( 41mila le vittime in Lombardia nei primi due anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza infermieri in Lombardia: tremila in meno ogni anno. Il trend non si arresta

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