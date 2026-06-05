Lombardia piano Equinix | nuovi investimenti per l’hub digitale
Nel piano di espansione presentato al Ministero, Equinix ha annunciato nuovi investimenti per l’hub digitale in Lombardia. Durante l’incontro, i vertici dell’azienda hanno illustrato i dettagli del progetto, che prevede l’ampliamento delle infrastrutture esistenti. Sono stati discussi anche i piani di sviluppo futuri e le modalità di collaborazione con le autorità locali. Il ministro ha ascoltato le proposte di Equinix e ha posto domande sui tempi di realizzazione.
Quali sono i dettagli del piano di espansione presentato al Mimit?. Chi sono i vertici di Equinix che hanno incontrato il Ministro?. Come cambierà la gestione dei flussi di dati nel Mediterraneo?. Quali vantaggi concreti otterrà il tessuto produttivo lombardo?.? In Breve Partecipazione di Adaire Fox-Martin ed Emanuela Grandi all'incontro con il Mimit. Equinix gestisce oltre 280 data center su scala globale. Obiettivo consolidamento Italia come nodo infrastrutturale nell'area del Mediterraneo. Potenziamento servizi cloud per le aziende operanti in Lombardia.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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