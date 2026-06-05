Lombardia piano Equinix | nuovi investimenti per l’hub digitale

Notizia in breve

Nel piano di espansione presentato al Ministero, Equinix ha annunciato nuovi investimenti per l’hub digitale in Lombardia. Durante l’incontro, i vertici dell’azienda hanno illustrato i dettagli del progetto, che prevede l’ampliamento delle infrastrutture esistenti. Sono stati discussi anche i piani di sviluppo futuri e le modalità di collaborazione con le autorità locali. Il ministro ha ascoltato le proposte di Equinix e ha posto domande sui tempi di realizzazione.