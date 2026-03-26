Durante un'audizione presso la Commissione Vigilanza, un rappresentante della Rai ha presentato il piano triennale 2024-2026, focalizzato su investimenti di 100 milioni di euro. Sono stati illustrati i progetti di sviluppo di RaiPlay, l'apertura di nuove sedi e le strategie volte a potenziare i servizi offerti dal servizio pubblico radiotelevisivo.

Rossi illustra il triennio 2024-2026 tra RaiPlay, nuove sedi e strategie per rafforzare il servizio pubblico. In un pomeriggio segnato da scossoni politici di primo piano, con le dimissioni del Ministro Daniela Santanchè a fare da sfondo, la Commissione di Vigilanza RAI si è riunita per un’audizione cruciale dedicata allo stato e alle prospettive dell'emittente nazionale. L’incontro, guidato da una governance che rivendica una trasformazione. su Digital-News.it Rossi illustra il triennio 2024-2026 tra RaiPlay, nuove sedi e strategie per rafforzare il servizio pubblico.. In un pomeriggio segnato da scossoni politici di primo piano, con le dimissioni del Ministro Daniela Santanchè a fare da sfondo, la Commissione di Vigilanza RAI si è riunita per un’audizione cruciale dedicata allo stato e alle prospettive dell'emittente nazionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rai, audizione Commissione Vigilanza: piano digitale e investimenti da 100 milioni

Articoli correlati

Rai in stallo tra riforma bloccata e caos in Vigilanza sull’audizione di RossiIl testo base della maggioranza per recepire l’European Media Freedom Act sarebbe stato stoppato dal Mef.

Vigilanza Rai, slitta a dopo il referendum l’audizione dell’Ad Rossi. Sarà la prima volta dall’insediamentoNiente audizione oggi dell’Amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, in Commissione Vigilanza Rai.

Una selezione di notizie su Commissione Vigilanza

Temi più discussi: Vigilanza Rai, audizione Rossi - Mercoledì alle 20 diretta webtv; CAMERA DEI DEPUTATI: VIGILANZA RAI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ROSSI IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE; Rai, l’Ad Rossi va in Vigilanza dopo un anno e mezzo; Rai, M5S all’attacco: Persa la sfida degli ascolti e dell’autorevolezza, scontro su pluralismo e nomine.

Rai, l’Ad Rossi va in Vigilanza dopo un anno e mezzoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Rai, l’Ad Rossi va in Vigilanza dopo un anno e mezzo pubblicato il 26 Marzo 2026 a firma di G. Ros. ilfattoquotidiano.it

Rai, l’Ad Rossi in Vigilanza: nega TeleMeloni, promuove i Tg e critica RanucciIl dem Verducci definisce una rappresentazione irreale la descrizione della Rai da parte del suo Ad Giampaolo Rossi in Vigilanza ... lanotiziagiornale.it

Audizione in commissione di Vigilanza con l’ad Rossi. Carotenuto: "La presentazione di Rossi è sembrata una fiction: persa la sfida degli ascolti con Mediaset e quella di autorevolezza con La7. Tg1 e Tg2 hanno omesso per giorni il caso Delmastro" - facebook.com facebook

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione dell’amministratore delegato della #Rai, Giampaolo Rossi. Segui la diretta: bit.ly/Rai250326 #OpenCamera x.com