Puglia | 2,2 milioni per nuovi hub sociali tra digitale e anziani

La Regione Puglia ha messo a disposizione poco più di 2,2 milioni di euro per il progetto di riqualificazione dei Centri Servizi Famiglie, trasformandoli in hub dedicati all’innovazione sociale. L’obiettivo è integrare servizi digitali e supporto agli anziani, attraverso un avviso pubblico appena pubblicato. La cifra sarà destinata alla realizzazione di nuove strutture e all’ampliamento delle attività esistenti, con l’intento di rafforzare il ruolo di questi centri sul territorio.

La Regione Puglia ha stanziato 2.233.600 euro per trasformare i Centri Servizi Famiglie in nodi strategici di innovazione sociale attraverso un nuovo avviso pubblico. La misura, gestita dall’assessorato al Welfare, mira a potenziare le reti territoriali coinvolgendo Ambiti Territoriali Sociali e Consorzi nella gestione di servizi sempre più vicini alle esigenze reali delle persone. L’iniziativa nasce dal Fondo per le Politiche della Famiglia 2025 e punta a superare la vecchia concezione dei centri come semplici uffici amministrativi. L’obiettivo è creare veri presidi capaci di rispondere ai mutamenti demografici e tecnologici che stanno colpendo il tessuto sociale pugliese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: 2,2 milioni per nuovi hub sociali tra digitale e anziani Gli anziani e lo schermo: tra connessione e isolamento, la dipendenza digitale cresce in silenzio tra i over 65Oltre un milione di persone over 65 in Italia utilizzano lo smartphone ogni giorno in modo costante, spesso per ore consecutive, senza riuscire a... Leggi anche: Puglia: “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali Temi più discussi: Numeri record per gli aeroporti della Puglia: nel 2026 superati i 2 milioni di passeggeri; Aeroporti di Puglia, oltre 2 milioni di passeggeri nei primi tre mesi del 2026; Puglia, Di Sciascio Via libera della Giunta regionale a ulteriori 2,5 milioni di euro sulle comunità energetiche rinnovabili; Aeroporti, in Puglia oltre 2 milioni di passeggeri nei primi mesi del 2026. Regione Puglia, al via l’avviso da 2,2 milioni per i Centri Servizi Famiglie: nuovi hub di innovazione sociale sul territorioBARI – Rafforzare e innovare i servizi dedicati alle famiglie su tutto il territorio regionale. È questo l’obiettivo del nuovo avviso pubblico Centro Servizi Famiglie – hub di innovazione sociale, p ... giornaledipuglia.com Comunità Energetiche Rinnovabili, via libera della Giunta regionale a ulteriori 2,5 milioni di euroLe Comunità Energetiche Rinnovabili sono modelli di autoconsumo collettivo che coinvolgono cittadini, imprese ed enti locali nella produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con ... giornaledipuglia.com Il governo ha deciso lo stato di emergenza e stanziato 50 milioni di euro per i danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia x.com BTV News canale 85. . VINITALY 2026, LA PUGLIA SCHIERA 103 AZIENDE E PUNTA SU QUALITÀ ED EXPORT #Vinitaly2026 #regionepuglia #unioncamerepuglia #btvnewscanale85 - facebook.com facebook