Lombardia | nasce un hub digitale da 3 miliardi tra Milano e Pavia

È stato annunciato la creazione di un hub digitale da 3 miliardi di euro tra Milano e Pavia, in Lombardia. La nuova infrastruttura si concentrerà sulla tecnologia e l'innovazione. Sono state sollevate preoccupazioni riguardo all’aumento dell’effetto isola di calore e ai rischi ambientali, con un Comitato locale che si è espresso sulla sicurezza dell’intervento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici del progetto.

Come cambierà il clima locale con l'effetto isola di calore?. Quali rischi ambientali solleva il Comitato Ciarlasco per la sicurezza?. Cosa prevede la nuova legge regionale per gestire l'impatto energetico?. Perché l'investimento digitale ridurrà il traffico pesante sulla SP 40?.? In Breve Lacchiarella ospiterà oltre 200.000 metri quadri di strutture nell'ex area AF Green.. Il sindaco Violi prevede 5 milioni di euro per nuovo teatro e infrastrutture.. Il Comitato Ciarlasco segnala 4.200 metri cubi di gasolio e rischi termici.. Termine ultimo per le osservazioni ministeriali fissato al 7 giugno.. Un polo digitale da 3 miliardi di euro tra Milano e Pavia: il progetto Apto a Lacchiarella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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