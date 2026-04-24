Lombardia piano da 40 miliardi | nasce la metropolitana regionale

Confapi Milano ha presentato un piano da 40 miliardi di euro per realizzare una metropolitana regionale in Lombardia. Il progetto prevede l’implementazione di nuove linee e il potenziamento di quelle esistenti, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le diverse province della regione. La proposta viene avanzata per rispondere alle esigenze di mobilità e sviluppo infrastrutturale nella zona.

? Cosa sapere Confapi Milano propone un piano da 40 miliardi per una metropolitana regionale lombarda.. L'investimento punta a collegare i capoluoghi tramite treni ad alta velocità.. Il presidente di Confapi Milano, Spadafora, ha presentato questo 24 aprile 2026 una visione ambiziosa che punta a trasformare i collegamenti tra i capoluoghi lombardi attraverso un investimento infrastrutturale da 40 miliardi di euro. L’obiettivo è creare una vera metropolitana regionale basata su treni ad alta velocità per connettere famiglie, lavoratori e il mondo del business, cercando di colmare il divario economico della regione rispetto alle altre aree più avanzate d’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, piano da 40 miliardi: nasce la metropolitana regionale Notizie correlate Bper, nasce la Direzione Regionale Lombardia Nord guidata da Luca RomelliniSondrio, 20 aprile 2026 - È operativa da oggi l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel... Ciclone Harry e frana di Niscemi, nuovo piano regionale da oltre 1,6 miliardiNella lista degli interventi, la quantificazione maggiore, da oltre 1,3 miliardi di euro, riguarda le opere, anche strutturali, per ridurre le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La grande crisi del latte in Lombardia: si produce a 40 centesimi a litro per incassarne 15. Gli allevatori: Subito un prezzo equo per non fallire; Lombardia, disabili gravissimi nel limbo: la burocrazia ferma il diritto all’assistenza; Un patentino per usare lo smartphone: la svolta della Regione per i giovani lombardi; Trenord: tariffe speciali da tutta Lombardia per visitare il Salone del Mobile. Lombardia. Approvato il piano operativo per il contenimento dei tempi di attesaDisponibili, in totale 60,95 milioni di euro. Di questi, 40,95 sono destinati agli erogatori pubblici e 20 milioni di euro agli erogatori privati accreditati. Bertolaso: Obiettivi ben precisi da ... quotidianosanita.it Da Lombardia 60,8 milioni per il piano dell'attività sanitariaPiù prevenzione, meno liste d'attesa sono due degli obiettivi del piano operativo dell'attività sanitaria per il 2025 approvato dalla giunta della Lombardia, che stanzia 60,8 milioni, di cui 40,8 ... ansa.it LOMBARDIA DA SCOPRIRE Dalla campagna del Basso Lodigiano Il periodo del trapianto delle piantine di pomodori. Il periodo ideale per il trapianto dei pomodori in Italia è tra **aprile e maggio**, quando le temperature notturne superano stabilmente i 10-1 - facebook.com facebook I genitori di una studentessa minore hanno impugnato dinanzi al TAR Lombardia (Sezione Quinta) il verbale di scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024 e il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un istituto scolastico. x.com