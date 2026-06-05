L’Olimpia Milano torna in finale scudetto Brescia ko in Gara 4

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Olimpia Milano ha ottenuto la qualificazione alla finale scudetto battendo la Germani Brescia in Gara 4 con il punteggio di 91-86, chiudendo la serie con un risultato di 3-1. La squadra ha mostrato una superiorità evidente durante tutta la semifinale, anche se l’avversario si è dimostrato combattivo. La vittoria permette alla formazione di accedere alla fase finale del campionato.

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Milano, 5 giugno 2026 –  L’Olimpia Milano è tornata in finale scudetto, lo ha fatto piegando la Germani Brescia anche in Gara 4 vincendo per 91-86 conquistando il 3-1 in semifinale mostrando lungo tutta la serie una chiara superiorità seppur contro un avversario davvero mai domo. La fisicità di una squadra costruita per l’Eurolega fa la differenza, a maggior ragione in serie di partite così ravvicinate. Questa volta è la serata di Armoni Brooks che chiude con 18 punti (66 da 2), mentre arriva più di un segnale da LeDay che è stato fondamentale nell’approccio alla partita (12 punti con 57 da 2), come Guduric anche lui positivo soprattutto nel primo tempo (7 punti e 4 assist) Coach Peppe Poeta, così conquista il suo secondo accesso consecutivo alla finalissima, ora potrà iniziare la sua missione per il tricolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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