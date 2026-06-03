L'Olimpia Milano ha vinto gara-3 delle semifinali playoff di basket contro Brescia, con un punteggio di 93-68. La squadra di casa ha dominato nella seconda metà, mentre Brescia aveva resistito nel primo tempo. La vittoria permette all’Olimpia di portarsi avanti nella serie. La partita si è svolta al Forum, con Milano che ha concluso con un margine ampio.

L’Olimpia Milano non sbaglia al Forum e conquista gara-3 delle semifinali Playoff battendo nettamente la Germani Brescia con il punteggio di 93-68. Dopo la brutta sconfitta in gara-2, i meneghini reagiscono e nel fortino di casa (ancora imbattuti nella post-season) sono autori di una prestazione corale che vale un importantissimo successo. Trascinatore assoluto Shavon Shields con 20 punti, assistito da Leandro Bolmaro con 14 punti a referto. Brescia paga un secondo tempo insufficiente e dovrà tra 48 ore vincere gara-4 per impedire l’accesso in finale all’Olimpia. Milano inizia bene con le prime due triple firmate Shields ma Brescia risponde con Ivanovic e Della Valle (-1). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, Brescia regge solo un tempo, l’Olimpia Milano vince gara-3 e si porta avanti nella semifinale scudetto

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