L’Olimpia a un passo dalla finale A Brescia serve il guizzo in trasferta
L'Olimpia Milano si trova a un passo dalla finale, con una partita decisiva in trasferta contro Brescia. La squadra milanese ha l'opportunità di qualificarsi, mentre Brescia cerca di mantenere viva la propria stagione, che si conclude con questa sfida. La partita si gioca questa sera e determina chi accederà alla fase successiva del torneo.
L‘ Olimpia Milano ha questa sera la sua occasione per ritrovare la finale che le manca dal 2024. La Germani Brescia ha le spalle al muro e vuol provare a mantenere ancora viva la sua stagione. Alle ore 20 al Forum di Assago milanesi e bresciani saranno in campo per gara-4 di semifinale, con l‘Armani che si trova sul 2-1 e l‘opportunità di chiudere il conto. La prima e la terza partita hanno dimostrato che, quando i biancorossi cambiano marcia, (soprattutto in difesa) la Germani non riesce a respirare e cede in modo evidente. Lo dimostrano il +26 toccato in gara-1 e il +25 finale in gara-3. Ma in modo altrettanto netto, la storia di gara-2 ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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