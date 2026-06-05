L‘ Olimpia Milano ha questa sera la sua occasione per ritrovare la finale che le manca dal 2024. La Germani Brescia ha le spalle al muro e vuol provare a mantenere ancora viva la sua stagione. Alle ore 20 al Forum di Assago milanesi e bresciani saranno in campo per gara-4 di semifinale, con l‘Armani che si trova sul 2-1 e l‘opportunità di chiudere il conto. La prima e la terza partita hanno dimostrato che, quando i biancorossi cambiano marcia, (soprattutto in difesa) la Germani non riesce a respirare e cede in modo evidente. Lo dimostrano il +26 toccato in gara-1 e il +25 finale in gara-3. Ma in modo altrettanto netto, la storia di gara-2 ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia a un passo dalla finale. A Brescia serve il guizzo in trasferta

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