La ventisettesima giornata della Serie A di basket si svolge questo fine settimana con diverse partite in trasferta. La Virtus Bologna affronta Tortona, mentre Brescia gioca contro Trieste. L’Olimpia Milano riceve Napoli, e Venezia sfida Sassari. Sono ancora molte le posizioni da definire sia per i playoff che per la zona retrocessione. La giornata prevede incontri che potrebbero influenzare significativamente la classifica finale.

La Serie A di basket è pronta per un altro weekend intenso con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora diversi verdetti da emettere sia per i playoff che per la parte bassa della classifica: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Il sabato si apre alle ore 18:15 col primo anticipo tra la Dolomiti Energia Trentino e l’Unahotels Reggio Emilia: l’Aquila vuole riscattare il ko nell’ultima giornata e non perdere terreno dalle prime otto mentre la Reggiana cerca di allungare la striscia positiva e consolidare il settimo posto. Alle ore 20:00 la Nutribullet Treviso fanalino di coda prova a tirare fuori l’orgoglio contro l’APU Old Wild West Udine, con i friulani che vogliono cancellare il ko nel derby contro Trieste dopo ben 23 anni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta Sassari

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